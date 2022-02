Le bâtiment de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui abrite d’une part le PMS et d’autre part l’implantation pour les filles de l’internat Walter Ravez, va être temporairement fermé. En cause, la présence d’amiante.

"Nous réalisons un inventaire amiante annuel comme l’exige la législation", explique Géraldine Kamps, porte-parole de la FWB Enseignement. "Lors de la dernière mise à jour de cet inventaire, de l’amiante a été trouvé en petite quantité et dans une seule pièce. Cette chambre a immédiatement été condamnée. Jusque-là, tous les contrôles s’étaient avérés négatifs. D’autres mesures ont été réalisées et n’ont rien montré de particulier."

© EdA



Par mesure de précaution

Si les autorités assurent que la présence localisée d’amiante n’engendre aucune mise en danger des occupants des lieux dans l’immédiat, elles ont tout de même décidé de fermer le bâtiment dès les vacances de carnaval, soit dans quinze jours! "Nous avons décidé de cette évacuation prochaine par mesure de précaution. Il en va de notre responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter tous problèmes éventuels par la suite."

Une réorganisation assumée

À la Fédération Wallonie-Bruxelles, on assure que tout est fait pour que les 70 internes soient relogées et que la pérennité de l’emploi sera garantie. "Les internes seront relogées d’une part au sein de l’implantation de l’internat des garçons au quai Vifquin et d’autre part à Mouscron."

Si, dans un premier temps on avait parlé d’un relogement à Saint-Vaast, à 70 km de Tournai, il n’en sera rien. "Ce n’est plus à l’ordre du jour car nous avons essayé de trouver des solutions permettant de faciliter autant que possible le transport scolaire qui sera assuré."

Les parents ont été avisés du futur déménagement et recevront rapidement les détails pratiques concernant celui-ci. "Ils seront accompagnés par notre personnel dans leurs démarches."

Une fermeture de quelques mois pour le PMS

Concernant le PMS, les travailleurs n’ont d’ores et déjà plus accès à leurs bureaux. "Ils ont mis en place une réorganisation en interne sur leurs différentes implantations. Les travaux sont déjà en cours et les employés pourront réinvestir les lieux dès le mois de septembre."

Pour l’internat, par contre, le chantier est plus vaste et devrait prendre "plusieurs années". "La volonté est de conserver ces bâtiments, mais il faudra du temps."

Une décision "radicale et soudaine"

Certaines sources proches du dossier s’étonnent cependant de ce qu’ils estiment être une "minimisation des faits". "Pourquoi prendre une décision si soudaine et radicale s’il n’y avait pas de danger? Ne pouvait-on pas alors attendre la fin de l’année de scolaire?"

Dans le chef de l’administration, on dit vouloir mettre en avant le principe d’extrême précaution. "Il n’y a pas de risque, les mesures de l’air l’ont confirmé. Il n’y a donc aucun suivi à faire en termes de santé."

Des mots qui ne suffiront sans doute pas à apaiser les craintes de certaines personnes qui ont occupé ou occupent encore les lieux. D’aucuns assurent même que la communication autour de ces mesures est entièrement cadenassée afin de ne rien laisser filtrer.