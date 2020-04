La fermeture des recyparcs a surpris bon nombre de personnes. Après quelques semaines, elle commence même à poser des problèmes, tels des dépôts sauvages qu'on constate un peu partout. Différents bourgmestres ont même déjà pris la plume pour donner à nouveau l'accès de ces recyparcs au public moyennant certaines conditions.

Dans une lettre ouverte, Paul-Olivier Delannois pousse un coup de gueule contre cette décision . En voici l'intégralité. Le débat est ouvert !

"La réouverture des recyparcs ou la procession d’Echternach.

La fermeture des recyparcs et l’annonce prématurée de leur réouverture ne fait pas très sérieux.

Depuis le début, je m’interroge sur la fermeture précipitée des recyparcs dès lors que le conseil national de sécurité ne l’a jamais imposé pour des raisons sanitaires. Il est évident que si la raison première était sanitaire, la question ne se poserait pas. Fermeture point final et on ne discute pas.

Cependant, jamais le conseil national de sécurité ne s’est prononcé en faveur de leur fermeture et j’essaie donc d’en comprendre les raisons. Celles-ci ne m’apparaissent pas au premier abord et celles qui m’ont été présentées, me laissent perplexe.

* La distanciation sociale, élément primordial pour lutter contre la pandémie, me semble possible à faire respecter dans un recyparc moyennant quelques petites adaptations, surtout si on les compare avec les conditions vécues par le monde médical, infirmier, les pompiers, la police, le personnel communal, les cpas, maison de repos, caissières dans un magasin etc...

* La difficulté de pouvoir gérer les stocks de déchets. Si une filière particulière crée problème, on peut bien entendu adapter l’offre du parc. Par contre, accepter le déchet vert m’apparaît possible immédiatement et je ne me suis pas battu pour que la dalle de compostage de Templeuve soit à l’arrêt…

- Le flux automobile à gérer si on ouvre les parcs. Ici, on atteint le paroxysme de la mauvaise foi. En effet, il me semble plus facile de gérer ce flux aujourd’hui dès lors que la circulation est en nette diminution de par les mesures de confinement. Plus on va attendre, plus le flux sera difficile à gérer… Lapalisse en aurait dit autant.

En tant que bourgmestre, je me passerais bien des atermoiements successifs des uns et des autres car des sujets, bien plus importants, hantent mes nuits actuellement. Pour rappel, Tournai dispose sur son territoire d’un hôpital, de nombreuses maisons de repos, d’un hôpital psychiatrique, d’une prison, d’un centre de réfugiés, d’un abri de nuit, etc....autant de services qui demandent une attention permanente. Cependant, entre le gouvernement fédéral qui nous informe mercredi via le gouverneur que les bourgmestres peuvent contrecarrer la fermeture des recyparcs en mettant des containers à disposition de leurs concitoyens et une directive ministérielle qui, vendredi, nous dit le contraire, j’ai la désagréable impression que l’on prend les bourgmestres pour des pantins et c’est inacceptable.

L’analyse que je fais de cette saga n’est pas très glorieuse.

Pour moi, la fermeture des recyparcs a été guidée par la Copidec, association regroupant l’ensemble des intercommunales de la région. C’est donc les intercommunales qui ont remonté l’information auprès de la ministre pour après, la main sur le cœur, dire aux communes qu’elles devaient fermer sur injonction ministérielle. On n’est jamais si bien servi que par soi-même.

L’annonce prématurée de la réouverture par la ministre sans concertation a mis le feu au lac syndical et chacun y est allé de ses revendications pour prouver qu’il comptait jouer dans la partie. Le préavis de grève lancé par la CSC, dans un tel contexte, est la cerise sur le gâteau.

J’ai alors pris mon bâton de pèlerin pour tenter de trouver une solution pour les citoyens, faisant fi des égos des uns et des autres. Cependant, il est hors de question que la solution recherchée soit une charge complémentaire de travail pour les ouvriers communaux sachant que non seulement ils continuent à assumer le porte à porte des déchets ménagers (sacs gris) mais aussi à ramasser les déchets sauvages, plus importants aujourd’hui vu… la fermeture des parcs. Je me suis laissé dire que les gardiens de nos parcs souhaitaient au plus vite la réouverture des parcs. Et je les félicite pour leur solidarité.

J’ai donc rencontré ce vendredi des privés afin qu’ils puissent résoudre mon problème. Une solution est prête à être lancée.

Cependant, il semblerait qu’ Ipalle reprennent progressivement ses activités dès lundi prochain pour autant qu’ils disposent de différents feux verts…

Personnellement, j’attendrai donc lundi prochain avant de prendre la décision de faire appel au privé.

Si tel était le cas, cela poserait néanmoins des questions importantes. En effet, en lançant un préavis de grève, le syndicat chrétien se rend-t-il compte qu’il coupe la branche sur laquelle il se complaît ? En se recroquevillant sur des directives dont on peut même se demander si elles ne sont pas elles-mêmes à l’origine, les intercommunales se rendent-elles compte qu’elles jouent contre les intérêts de leurs propres communes. Je précise qu’en aucun cas les bourgmestres n’ont été associés à la moindre décision alors que ce sont eux que les citoyens questionnent systématiquement !

Je suis un défenseur acharné des services publics et le suis encore plus aujourd’hui qu’hier. En dénonçant cette cacophonie, je ne fais que les défendre en tirant la sonnette d’alarme. Ne jouons pas avec les valeurs du service public et son principe essentiel de continuité.

Enfin, je constate qu’en Flandre, les recyparcs fonctionnent normalement. Je suppose que le virus s’arrête à la frontière linguistique…"