Il n'y a aucun doute, la crise du coronavirus et la flambée des prix ont changé la mentalité et la façon de vivre de certains parents. "La crise sanitaire nous oblige à changer notre façon de voir les fêtes de fin d’année car nous ne pouvons rien planifier au niveau de la fête en famille. Pour les cadeaux, j'ai profité de la fermeture d’un magasin pour acheter certains jeux de Saint-Nicolas et même déjà de Pâques à des prix intéressants", confie Elodie, mère de famille. Comme Elodie, de nombreuses familles ont ainsi laissé de côté les articles neufs à des prix exorbitants, que nous pouvons retrouver dans les rayons de célèbres magasins de jouets, au profit d'articles de seconde main et des rabais. "Aujourd'hui, je privilégie les jouets d'occasion pour mes enfants. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de prendre du neuf, sauf pour les choses plus fragiles comme les consoles", déclare Jessica, maman de plusieurs bambins.

Malgré cette autre manière de concevoir les fêtes, il n'est pas question pour ces mères de familles d'oublier la Saint-Nicolas. "Personnellement, je continuerai à célébrer cette fête mais je l'anticiperai certainement. Par exemple, en achetant en dehors des fêtes et en mettant un budget de côté", poursuit Jessica. Pour la famille d'Elodie, la Saint-Nicolas fait partie des traditions. Il est donc inenvisageable de passer à côté de la fête du grand Saint. Toutefois, si les prix continuent de flamber, cette jeune maman sera dans l'obligation de revoir systématiquement son budget même pour les articles d'occasion ...