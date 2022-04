Les fêtes de fin d'année ou encore certaines célébrations durant l'été incluent généralement les feux d'artifice qui émerveillent les petits et les grands. Dans la commune de Sivry-Rance, il a été décidé de privilégier les feux d’artifice à bruit contenu qui réduisent la nuisance sonore de l’explosion à 60-80 dB, et plus les feux traditionnels.

L’opposition ACE avait sollicité que la population soit sensibilisé aux conséquences des feux d'artifice notamment, sur les animaux. Nos amis à quatre pattes sont effectivement sensibles à ces détonations violentes pouvant aller jusqu'à 150 dB. Le bruit dégagé par les tirs devient pour eux un véritable cauchemar. Ils s’affolent, s’échappent ou peuvent encore se blesser.

Au sein de la communauté flamande, un décret a été voté en avril 2019 pour interdire les feux d’artifices sauf si les autorités communales en décident autrement. Des dérogations sont donc octroyées pour des périodes ou des espaces définis. A contrario, en Wallonie, seulement quelques communes ont décidé d'opter pour une alternative en faveur du bien-être animal. C'est notamment le cas à Ath ou encore à Comines. A Antoing, les feux d'artifice silencieux ou non sont tout simplement interdits.

"La réglementation communale impose que les feux d'artifice utilisés soient à bruit contenu", précise la Ville d'Ath. Déjà lors de la Ducasse 2019, nous avions mis un point d'honneur à employer ce type de feux. Pour les événements privés, il est souvent compliqué pour les artificiers de répondre à cette demande. Dans tous les cas, la commune impose d'utiliser les feux silencieux après, c'est l'organisateur qui doit veiller à ce que tout soit respecté".

Alors que la commune de Rumes tient à limiter les feux d’artifice notamment chez les particuliers, une motion pour encourager l'utilisation de feux silencieux à Bernissart avait été rejetée...