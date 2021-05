Filmer les débats du conseil communal à Brunehaut ? Le bourgmestre ne dit pas non Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © SHUTTERSTOCK

Muriel Delcroix, cheffe de groupe IC, a déposé une motion ayant pour finalité la retransmission du conseil communal.



Filmer les débats du conseil communal de Brunehaut. Voilà une demande qui a été effectuée à de nombreuses reprises par Muriel Delcroix, cheffe du groupe d'opposition Intérêts Citoyens. Si, d'habitude, cette dernière profite des questions orales pour interpeller le collège communal à ce sujet, Muriel Delcroix et son groupe ont cette fois-ci déposé une motion qui a été débattue lors du conseil de ce lundi. La motion en question a pour but de charger le collège d'adapter son règlement d'ordre intérieur afin de permettre la retransmission des conseils communaux via internet.



"Notre groupe sollicite ce point depuis un certain temps et nous avons cette fois décidé de soumettre le point au conseil communal car cela fait partie de la déclaration de politique générale, signalait Muriel Delcroix qui rappelait qu'une tentative avait été effectuée lors du conseil du 14 décembre dernier. Il y a eu retransmission du conseil communal le 14 décembre via YouTube mais, malheureusement à cause du matériel, cela n'a pas pu être très audible. Il y a quand même eu des visionnages, on estime que la population est intéressée par les débats."