Le chantier de renouvellement des lignes de chemin de fer Tournai-Mouscron (L75A) et Tournai-Lille (L94) entre dans sa dernière ligne droite. Le trafic normal rependra le 6 décembre prochain. Infrabel aura entièrement renouvelé, en trois mois, une infrastructure vieillissante. L'investissement total se monte à 32 millions d'euros.

De concert avec la SNCB, Infrabel avait fait le choix de renouveler totalement et simultanément l'ensemble des infrastructures plutôt que de travailler voie par voie. Ce chantier a débuté le 30 août pour une période de 96 jours d'interruption plutôt que de trois ans de perturbations. D'ici la fin des travaux, 76 km de rail, plus de 30.000 traverses en bois remplacées par du béton, neuf aiguillages et cinq ponts auront été renouvelés. La signalisation ferroviaire a aussi été modernisée, passant à un dispositif totalement informatisé nécessaire au déploiement, fin 2024, du système européen de contrôle permanent de la vitesse des trains "ETCS". Jusqu'à 150 personnes ont oeuvré à la modernisation des principaux composants de cette infrastructure ferroviaire.

Depuis le lundi 8 novembre, le trafic est totalement interrompu entre Tournai et Lille-Flandres (F). Cette nouvelle coupure, après celle de la portion "Froyennes-Mouscron" intervenue le 30 août, marque la dernière phase de ces grands travaux de renouvellement des lignes 75A et 94. En trois mois, Infrabel aura entièrement renouvelé une infrastructure qui était vieillissante.

Certains ponts ont aussi été réfectionnés, comme actuellement l'étanchéité du pont de la rue du Viaduc à Tournai. Datant de 1920, cet ouvrage centenaire n'avait plus fait l'objet d'un grand entretien depuis 1947. Les équipes ont démonté les infrastructures ferroviaires qu'il supporte. A cet effet, près de 5.000 tonnes de ballast et de terre ont été évacués afin d'accéder à sa structure. Les équipes ont posé un drainage et un revêtement étanche sur les voutes mises à nu. Cette couche caoutchoutée empêchera les infiltrations d'eau, source de dégradation pour tout ouvrage de ce type.

Simultanément, d'autres équipes renouvellent les appareils de voies à la sortie de la gare de Tournai en direction de Mouscron. Infrabel procède notamment au remplacement de huit aiguillages. Ces pièces, longues de plusieurs dizaines de mètres, permettent de diriger les trains vers telle ou telle voie. Entre Tournai et la frontière française (ligne 94 vers Lille-Flandres), 24km de rail sont aussi en cours de pose. Enfin, en gare de Froyennes (Tournai), le passage à niveau sera supprimé. L'investissement total pour la remise à neuf de ces deux lignes, pour une période de 30 à 40 ans, se monte à 32 millions d'euros.