Le conflit russo-ukrainien a engendré bien des conséquences dans notre quotidien et notamment l'inflation des matières premières. Le beurre et le sucre font d'ailleurs partis des denrées pour lesquelles le prix est monté en flèche. A l'approche de Pâques, les oeufs en chocolat sont certainement les produits phares que les petits et les grands s'arrachent.

Malheureusement, les amateurs de ces douceurs devront davantage mettre la main au portefeuille. Le chocolatier Cédric Cardon, gérant des établissements Délices et Chocolat à Templeuve et à Hollain, a augmenté sa gamme de Pâques de 5 %. "Les oeufs en chocolat ne sont pas les seuls à connaître une augmentation. D'autres articles comme les glaces ont vu leur prix accroître de 15 ou 25 %".

Alors que la période de Pâques représente 20 à 30 % du chiffre d'affaires de ce chocolatier, les ingrédients ne sont pas les principales causes de cette hausse de prix. "Les coûts de l'énergie et des transports ont des répercussions indéniables. Malheureusement, si cette situation perdure dans le temps, nous serons obligés d'encore rectifier nos tarifs".

Changement des habitudes

Dans ce climat peu serein dans lequel nous vivons depuis plusieurs mois voire des années, Cédric Cardon constate que le comportement d'achat de ses clients est aujourd'hui différent. "Pour Pâques, nous maintenons notre chiffre même s'il n'y a pas de fil en boutique", poursuit le chocolatier. "Cela s'explique aussi par le fait que les vacances ont lieu avant Pâques. Nous avons donc dû commencer à vendre notre gamme beaucoup plus tôt. Par ailleurs, nous remarquons que cette année, les clients achètent toujours autant et sont loin de se priver de quelques plaisirs. Toutefois, ils s'orientent vers des plus petits produits", conclut le gérant de Délices et Chocolat.