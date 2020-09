"On ne sait pas quelle position les autres communes vont adopter... C'est pourquoi nous voulons montrer que l'organisation d'une foire est tout à fait possible." Puis, si certains n'hésitent pas à se rendre dans des parcs d'attractions, ils n'auront dès lors aucun problème à soutenir les forains !



© DR

Espérons pour les forains que le succès soit au rendez-vous et que la fin de leur saison puisse retrouver un semblant de normalité.

Ce vendredi matin, Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, et Olivier Lowagie, commandant de la Zone de secours de Wallonie picarde, ont inspecté le champ de foire où plus d'une quarantaine de forains s'est installée. En effet, dès ce samedi, la foire va battre son plein au sein de l'Esplanade de l'Europe jusqu'au 27 septembre., reconnaît Anthony Mastrovalerio, le président wallon de l'Union des Industriels Forains Belge.Pour Anthony Mastrovalerio, la foire de Tournai doit servir d'exemple.Une entrée et une sortie bien spécifiques sont prévues et le site ne pourra pas accueillir plus de 400 personnes.Le président wallon de l'Union des Industriels Forains Belge est enfin heureux des relations entretenues avec la Ville de Tournai.