Sur les 3 500 cimetières wallons gérés par le SPW, très nombreux sont ceux qui sont désormais saturés. C’est par exemple le cas de celui de Frasnes-lez-Buissenal, où une opération d’exhumation inédite s’est déroulée cette semaine afin de libérer de la place pour permettre de futures inhumations.

Lourdes et fastidieuses, ces missions d’excavation nécessitent de gros moyens humains et techniques. Pour la première fois en Wallonie, plusieurs communes ont décidé de les mutualiser pour désaffecter d’anciennes sépultures.

Les autorités frasnoises ont, dans ce cadre, invité trois autres communes, à savoir Lessines, Ellezelles et Comines-Warneton, à participer à cette expérience pilote supervisée par Xavier Deflorenne, expert du SPW en matière de patrimoine funéraire.

À vingt

Au total, une vingtaine de fossoyeurs des quatre entités ont entrepris, ce vendredi, la désaffectation d’une vingtaine de tombes.

"L’assainissement des terrains funéraires n’a rien d’exceptionnel. Il s’agit d’une pratique qui existe depuis l’Antiquité romaine" , insiste Xavier Deflorenne.

Monsieur cimetières comme on le surnomme, se réjouit que le SPW se soucie de revaloriser la profession de fossoyeur.

Aujourd’hui, ceux qui l’exercent ne sont plus de simples manœuvres mais bel et bien des ouvriers qualifiés. Bien que celles-ci ne soient pas obligatoires, la Région wallonne a mis en place des formations vivement recommandées, d’autant que le métier s’est complexifié depuis 1965 et l’utilisation (interdite depuis peu) des housses en plastique contenant les défunts. Les temps ont changé.

Des morts partout