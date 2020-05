La commune de Frasnes-lez-Anvaing a décidé d’offrir deux masques aux Frasnoises et aux Frasnois de plus de douze ans et non plus un seul comme initialement prévu.

En effet, les gestes-barrière pour éviter la propagation du covid-19 sont multiples comme se laver les mains très régulièrement, garder une distanciation sociale... Le port du masque s'ajoute à ces gestes, comme une protection, pour soi et pour les autres. Si le port du masque n'est pas obligatoire, il est hautement recommandé dans les circonstances où les autres gestes-barrière peuvent être plus compliqués à appliquer. Le masque est aujourd'hui un outil indispensable dans la progression vers le déconfinement. Tant pour soi que pour les autres.

Ces masques ont été commandés via la Zone de Secours de Wallonie picarde.

Au total, la Commune de Frasnes-lez-Anvaing a acheté 22.000 masques, soit deux par personnes de plus de douze ans, qui répondent à des critères précis en termes de modèle et de tissu. Ils sont lavables et donc réutilisables.

Un retard a été enregistré au niveau de la livraison des masques. La commune a réceptionné le 14 mai 5.500 masques. Le personnel administratif s’est alors attelé à la préparation des colis comprenant deux masques, des consignes ainsi qu’une pochette de filtres par personne. Une première distribution aura lieu dans certains villages ce lundi . Les autres villages seront desservis mardi et mercredi, pour autant que la livraison du solde des masques se déroule comme prévu. Cette distribution s’effectuera par le personnel communal qui s’appliquera à cette tâche en priorité.