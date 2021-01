Frasnes: les chiens rendent visite aux bénéficiaires du Home Saint-Joseph Tournai-Ath-Mouscron M.P. Depuis plusieurs années, des chiens passent une journée au sein du home de Frasnes pour accompagner les résidents. Une initiative qui réjouit les bénéficiaires et le personnel © Home Saint-Joseph

Ce n'est plus un secret pour les amis des animaux, les chiens sont des êtres épatants qui sont aussi d'une aide précieuse dans notre quotidien. Depuis 2015, le home Saint-Joseph de Frasnes accueille deux fois par mois des chiens au sein de son établissement.



"Beaucoup de résidents possédaient un animal de compagnie avant d'arriver ici. Dans notre institution, nous refusons les animaux alors que ces personnes avaient un lien avec leur animal. C'est une kinésithérapeute qui a proposé l'idée et qui a pris l'initiative d'organiser cette activité", déclare Amarelle Delfosse, animatrice au home Saint-Joseph.



C'est donc à une fréquence de deux fois par mois que des chiens viennent passer du bon temps aux côtés des bénéficiaires. Durant une heure et demie, les chiens et les pensionnaires s'en donnent à cœur joie. "Il y a plusieurs activités qui sont organisées pendant ce temps-là. Les bénéficiaires peuvent promener les chiens, les brosser, s'en occuper ou encore faire un parcours de slalom avec eux". Ce qui est également surprenant avec cette initiative, c'est que les chiens sont aux membres du personnel. "Ce sont nos propres chiens. Nous avons suivi une formation qui se nomme Activ'dog afin d'apprendre des activités avec l'animal mais également pour qu'il soit calme et pas agressif".



Le rôle précieux des chiens



À la suite de ce projet, le personnel du home Saint-Joseph constate des effets positifs du chien sur les bénéficiaires. "C'est bénéfique pour les pensionnaires. Cela facilite la communication. On observe beaucoup de choses notamment chez les personnes démentes avec lesquelles des liens se forment", précise l'animatrice. Cependant malgré tous les éléments avantageux qu'apportent nos amis à quatre pattes, le personnel peut rencontrer des difficultés. "Il faut toujours trouver de nouvelles activités afin que cela ne soit pas toujours la même chose. De plus, il ne faut pas oublier que cela reste un animal. L'activité dure une heure et demie et cela peut être éprouvant pour le chien".



Les pensionnaires de l'institution sont bien entendu enchantés de participer à l'activité et d'avoir un lien avec cet animal de compagnie. "Les retours des bénéficiaires ainsi que de leur famille sont positifs. Ils veulent à l'avenir que l'activité soit plus que deux fois par mois." Il serait judicieux que d'autres institutions prennent le temps de mettre en place ce type d'activité. En effet, à l'heure actuelle, il est prouvé que les animaux ont des bienfaits thérapeutiques à l'égard des êtres humains. Le chien n'est pas seulement un animal de compagnie, il est également aux côtés de l'homme pour son pur bonheur et pour son bien-être.