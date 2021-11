Des activités pour tous les goûts Ainsi, une série d'animations seront donc proposées aux petits et aux grands. Les plus sportifs pourront toujours profiter d'une patinoire synthétique, installée sur l'arrière de la Grand-Place de Frasnes. Un carrousel et bien d'autres animations encore à prévoir seront de la partie. Pendant que les petits s'amuseront, les adultes pourront se ravitailler à différents stands du secteur de l'Horeca.

Durant le week-end du 18 et 19 décembre, une vingtaine d'exposants et d'artisans prendront part au Marché de Noël se tenant sur l'avant de la Grand-Place. Une bonne occasion de faire l'achat de vos cadeaux si ceux-ci ne sont toujours pas sous le sapin. L'événement sera davantage marqué par l'arrivée fracassante du Père Noël ainsi que d'une parade. Un concert sera également organisé dans l'église de Frasnes avec des merveilleux chants de Noël interprétés par la chorale Pro Musica. Plus d'informations sur: Frasneslesflocons.be

Propice aux enfants et aux familles, Frasnes les Flocons proposera un Village de Noël du 15 au 19 décembre ainsi qu'un Marché de Noël les 18 et 19 décembre sur la Grand-Place. Face à la reprise de l'épidémie du coronavirus, de nombreuses rumeurs circulaient dans l'entité de Frasnes, annonçant l'annulation de l'événement. Fort heureusement, les amateurs de la magie de Noël n'ont (pour l'instant) rien à craindre.", précise Natasja Hardy (MR), conseillère communale, en charge de l'événement. Toutefois, pour se balader de chalet en chalet et profiter d'un bon vin chaud, le masque et le Covid Safe Ticket seront de vigueur pour veiller sur les citoyens.