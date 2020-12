Frasnes-lez-Anvaing: 400 FLAmerrybox pour les personnes précarisées Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Cette belle action de solidarité a été organisée par la commune via son CPAS et son Plan de Cohésion Sociale. © RemorCœurs

Ces fêtes de fin d'année sont particulières vu la crise sanitaire que le monde traverse toujours. Si ces moments de partage risquent de ne pas être aussi agréables que traditionnellement suite aux différentes mesures imposées, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a mis sur pied une action afin de donner le sourire à des familles précarisées.



En effet, via son Centre Public d'Action Sociale et son Plan de Cohésion Sociale, la FLAmerrybox a été lancée. "L'idée de cette box est de venir en aide à deux publics particulièrement visés par la crise sanitaire liée au Covid-19, détaille Valéry Gosselain, président du CPAS. Soit les personnes précarisées de l'entité ainsi que le secteur de l'Horeca."



Comme le précise Christine D'Hont, échevine en charge du PCS, près de 400 FLAmerrybox seront distribuées le 29 décembre prochain dans les ménages précarisés, une boîte par personne.



Dans ces box, on retrouvera un plat réalisé par un restaurateur frasnois ainsi qu'une douceur pour le dessert et une carte de vœux dessinée par les enfants des écoles de l'entité. La préparation et la distribution de ces FLAmerrybox seront assurées par des bénévoles.



"Cinq restaurateurs ont répondu à l'appel du CPAS et du PCS, dévoile l'administration communale. À savoir les Marronniers (Saint-Sauveur), Verres et Couverts (Frasnes-lez-Buissenal), Mamagré (Hacquegnies), Pizza Pizzico (Forest) ainsi que les Vertes Feuilles (Saint-Sauveur)."