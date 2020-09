L’asbl Sport, Tourisme et Développement au Pays des Collines a décidé de mettre en avant le hockey en proposant aux plus jeunes une initiation gratuite. Cette dernière aura lieu le mercredi 23 septembre au Hall Sportif des Collines de 14h à 15h pour les 6/8 ans et de 15h à 16h pour les 9/12 ans. Cette initiation sera encadrée par le Bayard Hockey Club d’Ath et la Ligue Francophone de Hockey.



Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire au 069.236.551 ou via sport.frasnes@skynet.be.



Cette mise en avant du hockey ne se limite pas à cette seule initiation. L’asbl Sport, Tourisme et Développement au Pays des Collines s’est en effet associée avec la Fédération Belge de Hockey, par l’intermédiaire de son ancienne internationale Emilie Sinia, afin de proposer des animations autour de ce sport aux élèves de 3e et de 4e année des écoles fondamentales de l’entité, soit 320 enfants au total !



Du 21 au 25 septembre, un terrain de street hockey sera installé sur les terrains de tennis du Hall Sportif des Collines. Les élèves pourront suivre des animations données par un formateur et les maîtres spéciaux en éducation physique. Outre la pratique du hockey, ils amélioreront ainsi leur psychomotricité. Une belle mise à l'honneur de cette discipline à l'occasion de la semaine européenne du sport !