Frasnes: Marian Clément a prêté serment Tournai-Ath-Mouscron M.P. Le jeune Marian Clément a prêté serment devant la Bourgmestre et la Directrice Générale. Ce dernier succède à Sylvain Uystpruyst, qui a dû démissionner à la suite de sa nouvelle nomination, en tant que Conseiller CPAS © Marian Clément

Le Président du PS de Frasnes-lez-Anvaing devient le nouveau Conseiller CPAS et prend ainsi donc la place de Sylvain Uystpruyst qui a quitté ses fonctions pour devenir le Directeur général de la province du Hainaut.



Pour sa mandature, Marian Clément s'est fixé quatre priorités. Il sera d'abord très attentif à l'équité de traitement des dossiers. " Chaque bénéficiaire qui le demande devra obtenir une aide sociale adaptée." De plus, selon un récent rapport du directeur financier, il serait nécessaire de revoir les effectifs et le personnel qui comprend le personnel du home, le personnel de la résidence service, les services administratifs et les services sociaux. Marian Clément veillera donc à ce que " les ressources humaines soient adaptées par rapport aux tâches".



En ce qui concerne le Plan de Cohésion Sociale, il sera judicieux de "renforcer la collaboration entre ce dernier et le CPAS afin d'aboutir aux objectifs qui ont été fixés". Car, l'an dernier, 7 000 euros de subside n'avaient pas été utilisés. C'est donc une situation qu'il faut éviter. Au niveau des finances, le nouveau Conseiller tiendra celles-ci "à l'œil". En effet, la crise sanitaire a fait accroître les demandes d'aide sociale. "Les dépenses vont augmenter. Cela fait plusieurs années que le PS plaide pour un relèvement de la dotation communale du PS", déclare Marian Clément.



Même si le jeune Conseiller a prêté serment dernièrement, devant la Bourgmestre et la Directrice Générale, il doit encore se présenter devant d'autres personnes . "Je dois encore prêter serment à huis clos devant le Président et le directeur général du CPAS. Cela fera de moi le benjamin du Conseil du CPAS. Je suis très satisfait de pouvoir débuter mon expérience politique locale par ce mandat. Beaucoup me disent que c'est très formateur et que chaque Conseiller Communal devrait passer par cette instance. Je m'inscrirai dans la continuité de mon prédécesseur et je le remercie pour le travail accompli", déclare Marian Clément.



Le plus jeune Conseiller du CPAS sera donc attentif a énormément de points et tentera de remplir au mieux ses nouvelles fonctions au sein de la commune de Frasnes-Lez-Anvaing.