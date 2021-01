Fred, barbier à Tournai: "Je rouvrirai mon commerce le 1er février si le comité de concertation ne nous annonce pas de date de réouverture" Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DELFOSSE

Frédéric Dunan, de Fred's Barbershop, a décidé d'agir. Il dénonce le véritable flou actuel dans lequel sont plongés les métiers de contact...



En publiant ce jeudi une nouvelle vidéo sur sa page Facebook, Frédéric Dunan de Fred's Barbershop ne s'attendait pas à un tel engouement. Près de 500 réactions, une centaine de commentaires et plus de 200 partages à l'heure d'écrire ces lignes. Il faut dire que dans cette vidéo, longue d'un peu plus de cinq minutes, le barbier que l'on retrouve au sein du piétonnier tournaisien clame un véritable ras-le-bol face aux nombreuses incohérences et au flou total dans lequel baignent actuellement les métiers de contact, notamment.



Et dans sa vidéo, Fred annonce une décision ferme. "Si on ne nous fixe pas de date de réouverture, je rouvrirai mon commerce le 1er février prochain", explique-t-il. S'il devait en arriver à cette situation, il s'agira surtout d'un acte symbolique. "Je ne veux pas faire la révolution mais surtout montrer l'incohérence de la situation actuelle. Si je devais arriver à cette situation, je préviendrai évidemment le bourgmestre car je ne veux entrer en guerre avec personne. Le but n'est pas non plus d'agir en pirate. Je ne veux pas non plus payer d'amende inutile, d'autant plus que je n'ai pas les moyens pour cela. En tant qu'indépendant complémentaire, je n'ai droit à aucune aide. L'avantage, c'est qu'on ne pourra pas me dire qu'on me retirera mes aides si jamais j'ouvre !"