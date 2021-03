Frédérique, adepte de la seconde main: "J'ai toujours l'impression d'avoir du nouveau dans mon dressing" Tournai-Ath-Mouscron M.P. Les boutiques ou les plateformes de seconde main sont de plus en plus tendances et plaisent énormément aux amateurs de shopping. Frédérique, originaire de Tournai, n'achète plus que des articles de seconde main et ne voudrait pour rien au monde changer son habitude © Unsplash

Frédérique Tassart a découvert les magasins de seconde main grâce à une amie. Depuis cette révélation, elle n'opte plus que pour des articles de seconde main qu'elle trouve essentiellement, dans des petites boutiques ou sur des plateformes en ligne bien connues.



"J'achète des articles en seconde main parce que cela me permet de renouveler constamment ma garde-robe et je peux me permettre d'acheter davantage car ce n'est pas cher. J'ai toujours l'impression d'avoir du nouveau dans mon dressing. Effectivement, j'ai beaucoup de vêtements dont des articles que je n'aurai jamais mis avant. Cela m'arrive encore d'acheter dans les grandes enseignes mais c'est très rare. C'est surtout lors de la période des soldes et si je flashe sur une pièce", déclare Frédérique.



Bien que certaines personnes soient de réelles adeptes de la deuxième main, d'autres se montrent beaucoup plus réticentes face à cette tendance. Frédérique peut d'ailleurs faire ce constat dans son entourage.



"Lorsque je discute avec des proches, ils me disent souvent que la deuxième main est inenvisageable pour eux et qu'ils n'achèteraient jamais de tels articles. Le fait que cela a déjà utilisé ou mis par une autre personne est en quelque sorte un frein. De plus, lorsqu'on achète via des plateformes comme Vinted, on ne peut évidemment pas essayer au préalable".



Pour cette adepte de la seconde main, il est, aujourd'hui, difficilement envisageable de mettre des montants astronomiques dans des articles neufs. "Je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent mettre des prix exorbitants dans des vêtements. Pour ma part, c'est ridicule alors qu'on peut trouver des perles rares dans les boutiques ou les plateformes de seconde main", précise Frédérique.



Un changement de vie



Frédérique ne semble pas abandonner de si tôt, cette démarche à la fois, plus économique et plus favorable pour notre l'environnement. Grâce à sa nouvelle passion pour la seconde main, cette adepte a pu constater qu'elle prenait de nouvelles habitudes.



"Evidemment, j'achèterai toujours en seconde main même mes meubles. Depuis que je me suis tournée vers ce système, je constate que je trie beaucoup plus mes poubelles et par rapport à avant, je fais plus attention au quotidien. J'ai donc pris de nouvelles habitudes favorables pour notre environnement", conclut Frédérique Tassart.