Elise était une des nombreuses participantes du concours Sushi Daily. Elle a remporté 70 euros par mois de sushis pendant trente ans!

Élise Lambert habite Gaurain et fait ses courses au Carrefour de Froyennes régulièrement. Comme beaucoup, son péché mignon à elle et son compagnon ce sont les sushis! « Quand on passe devant le stand, on prend deux petites boîtes de six pour l’apéro. Mon conjoint raffole de ça! Surtout des sashimis », confie la Gaurinoise.