Froyennes: elle lui offre la chaleur et le café, il lui vole son portefeuille Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une personne âgée a encore été la cible d'un individu malintentionné dans le Tournaisis. © D.R.

Les personnes âgées sont malheureusement souvent victimes de personnes malintentionnées prêtes à tout pour leur gruger de l'argent et autres biens de valeur. Dernièrement, une habitante de la résidence des Mottes en a encore fait les frais à Froyennes, dans l'entité de Tournai. En effet, vendredi dernier, aux alentours de 14h, un jeune individu s'est présenté à son domicile en prétextant avoir froid, étant dehors depuis la matinée.



Pleine de bienveillance, la victime a accepté de laisser l'individu rentrer chez elle dans le but de lui servir un café dans la cuisine. Touchée par la situation du jeune homme, elle lui a même donné un billet.



Le suspect a par la suite demandé s'il pouvait se rendre dans le salon pour se réchauffer. Là encore, la victime n'a pas vu le mal et a accepté. Elle lui a même servi, à sa demande, un deuxième café. Après l'avoir bu, le jeune homme a enfin quitté l'habitation. Malheureusement, il avait pris le soin d'emporter un petit souvenir... La victime a en effet remarqué qu'il lui avait volé son portefeuille.



Les faits ont été signalés auprès de la zone de police du Tournaisis.