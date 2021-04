Mathias a dernièrement fait opposition à un jugement qui le condamnait à trois ans d’emprisonnement. En effet, en pleine nuit, il s’est rendu avec deux de ses copains au Planet Parfum de Froyennes dans le but d’y commettre un vol. Il est ressorti avec des produits d’une valeur de 543 € et a rapidement été intercepté par la police.



Lors d’une précédente audition, il avait nié les faits. “Je n’ai pas avoué car j’avais peur pour moi et l’enfant que j’allais avoir”, confiait Mathias. Celui-ci n’a pas eu une vie facile. En effet, ses parents étaient toxicomanes. Durant son adolescence, sa mère est décédée des suites d’un cancer. Suite au décès de sa mère, Mathias a souvent commis des actes de délinquance. Le prévenu a également été victime d’un accident de moto qui l’a empêché de travailler pendant un long moment.



Lorsque sa copine était enceinte, il n’avait pas un sou pour se mettre à l’abri. Il a entendu ses copains parler de ce cambriolage et s’est joint à eux. “Mon client essaie de se reprendre en main. Il recherche un emploi et a envie d’avancer”, déclare son avocat. Celui-ci a demandé un sursis simple car le prévenu n’a pas d’antécédents. Le représentant du ministère public ne s’y est pas opposé. Jugement le 17 mai.