Froyennes : les travaux terminés le long de la N50 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les automobilistes et autres usagers de la route peuvent désormais emprunter une voirie impeccable. © DELFOSSE

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la N50, la chaussée du Petit Maire à Froyennes. En effet, les travaux sont terminés sur le tronçon compris entre les bretelles de l'échangeur n°34 Tournai/Froyennes et le carrefour formé par la N50 avec la N509 et avec la rue de la Borgnette.



La voirie a ainsi pu être libérée avec quelques jours d'avance et la circulation s'effectue donc à nouveau selon les conditions habituelles. Les accès n°34 en direction de la France et de Mons ont donc également été rouverts à la circulation.



"Le reste des travaux prévus sur ce tronçon sera réalisé lorsque les conditions météorologiques seront plus favorables, soit avant la fin 2020, soit au printemps prochain, signale-t-on du côté de la Société de Financement Complémentaire des infrastructures (Sofico). Il en va de même des travaux qui devaient porter sur le carrefour formé par la N50 avec la N509 et avec la rue de la Borgnette et qui n’ont pu être effectués."



Pour rappel, ce chantier visant à réhabiliter le revêtement de la N50 entre Tournai et Ramegnies-Chin, ainsi que ses pistes cyclables, a débuté le lundi 14 septembre. Ces travaux portent au total sur 4,5 kilomètres et sont découpés en plusieurs phases pour un budget d'environ 1,6 million hors TVA. Une somme financée par la Sofico dans le cadre de son Plan de relance des chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier.