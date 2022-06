Il était environ 4 h du matin, samedi, quand un véhicule qui circulait sur la chaussée de Lannoy, à Froyennes, a effectué une embardée et a terminé sa course contre la façade du salon de coiffure exploité par Fanny Masurelle. Le bâtiment a subi de très importants dégâts.

Un accident qui pourrait sembler incompréhensible si l’on considère que l’on est ici en pleine ligne droite. L’on comprend mieux la cause du choc quand on apprend que le conducteur avait manifestement bu plus que de raison avant de prendre le volant.