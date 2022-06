A l'approche de la fin de l'année scolaire, l'heure est aux remerciements à l'égard des enseignants. Une tradition toujours bien ancrée au sein de notre société surtout, dans les classes maternelles et primaires. D'ailleurs pas toujours évident pour les parents de trouver le cadeau idéal, qui fera toujours plaisir. Entre offrir chocolats, fleurs ou encore bijoux, difficile de se décider mais l'important reste toujours l'intention.

"Recevoir un cadeau en fin d'année est très touchant pour nous", déclare Isabelle enseignante. "On sait que le présent a été choisi avec amour et attention par l'enfant et ses parents même si parfois, il ne correspond pas à nos goûts. C'est le geste et l'intention qui comptent. Malheureusement, les milieux parfois défavorisés n'ont pas toujours la possibilité de remettre de cadeaux, cela peut donc engendrer un sentiment de tristesse chez certains".

Un budget de 15 euros en moyenne



Du côté des commerces de Wapi, cette célébration est toujours bonne à prendre. "De manière générale, ce sont davantage les élèves de maternelle et de primaire qui sont à la recherche d'un présent. J'accueille beaucoup d'élèves plus âgés", indique l'enseigne Jade et Moi, situé à Tournai. "Cette année, la tendance reste les bougies parfumées et les cadeaux à message tels que des mugs Merci Madame ou des stylos Merci Monsieur". Bien entendu, la crise sanitaire et économique est passée par-là. Résultat, le budget octroyé aux cadeaux des professeurs a légèrement diminué. "En moyenne, cette année, il est de 15 euros. Cela reste beaucoup moins que les années précédentes. Avant, les clients ne faisaient pas autant attention. Ils n'hésitaient pas à prendre un set avec un stylo, un carnet et la pochette. Aujourd'hui, ils ne prennent que la pochette".



Pour cette gérante de ce magasin, il est clair que cette tradition perdurera et reste un gagne-pain considérable surtout en ces temps difficiles. Ainsi, pour les retardataires, il n'est pas trop tard pour trouver le cadeau original et unique qui fera sans aucun doute plaisir aux enseignants.