Un ouvrier d’une firme montoise est décédé dans le secteur granulats alors qu’il était occupé à des opérations de graissage.

Un dramatique accident s’est produit ce lundi après-midi au sein de l’entreprise CCB à Gaurain. Un ouvrier est décédé. Nos confrères de notélé ont donné l’information.

Contacté, Philippe Frenay, directeur général Granulats & Béton, confirme.

"Vers 15 h, un ouvrier de la firme I-care, basée à Mons, a été victime d’un accident. Il était occupé à des travaux de graissage dans le secteur granulats au niveau d’une bande transporteuse. C’est son collègue qui l’a retrouvé au sol inanimé. Il a appelé les secours et notre personnel de premier soin est descendu et a prévenu les pompiers et le Smur. Malheureusement, l’ouvrier est décédé sur place. A ce stade, nous n’en savons pas plus sur les circonstances. Toutes nos pensées accompagnent la famille et les proches de cet homme."

Une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame.