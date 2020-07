Généraliser le port du masque sur tout un territoire ? "À l’heure actuelle, cela ne nous est pas permis" Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DELFOSSE

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, a évoqué la situation avec le gouverneur de la province de Hainaut Tommy Leclercq et le ministre-président wallon Elio Di Rupo.



Le bourgmestre de Tournai ne s’en cache pas, sa volonté initiale était d’imposer le masque sur l’ensemble de l’entité tournaisienne et de ses villages. "C’était d’abord dans un souci beaucoup plus pratique. Cela aurait également permis d’éviter les conflits entre la ville et les villages" , souligne P-O Delannois.



Dès lors, pourquoi ne pas avoir étendu la mesure sur tout le territoire tournaisien comme l’a, par exemple, fait en Wallonie picarde la commune d’Estaimpuis ?