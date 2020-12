C'est le résultat d'un accord signé en début de semaine par Messieurs Li Qingwen, vice-président et secrétaire général de la China Wildlife Conservation Association (CWCA), et Eric Domb, président-fondateur de Pairi Daiza. Tian Bao est né à Pairi Daiza le 2 juin 2016. Son départ en Chine était programmé à l'occasion de ses quatre ans, après son sevrage, mais le panda soufflera sa cinquième bougie dans le parc, en compagnie de ses parents Hao Hao et Xing Hui et des jumeaux Bao Di et Bao Mei, nés en août 2019.

"Son départ est prévu au plus tard pour la fin de l'année 2021", a précisé Hubert Vanslembrouck, responsable de la communication de Pairi Daiza.