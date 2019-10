L’homme de 52 ans s’est donné la mort chez lui et l’association Animaux en péril est intervenue ce vendredi matin.

Animaux en péril a déployé ses équipes ce vendredi matin à la rue Saint-Jacques à Grandmetz afin de sauver 16 bovins. Cette intervention fait suite au suicide de l’agriculteur qui occupait les lieux. Il était âgé de 52 ans et s’est donné la mort en se pendant dans le grenier de son domicile.

Le chef de corps de la zone de police Beloeil/Leuze, David Deladrier, explique que c’est la maman de l’agriculteur, hospitalisée en ce moment, qui s’inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de son fils. "Or, il prenait régulièrement des nouvelles d'elle et de son état de santé", signale le chef de corps. Le personnel hospitalier a donc contacté la police qui s’est rendue sur place.

Le bourgmestre de Leuze, Lucien Rawart, a décidé de prendre une mesure de saisie administrative des animaux. Et c’est là que l’association Animaux en péril a été sollicitée.

"Nous avons été prévenus jeudi soir et nous sommes déjà venus sur place à ce moment pour donner à boire et à manger aux bêtes, qui étaient assoiffées", confirme Sophie Locatelli, vice-présidente d’Animaux en péril. "Nous avons été appelés par la zone de police. Nous pensions au départ qu’il n’y avait que dix bovins mais il y en a aussi six autres à l’extérieur. Nous sommes revenus sur place ce vendredi et notre mission a consisté à emmener les bovins vers des refuges partenaires."

Plusieurs véhicules d’Animaux en péril ont donc été nécessaires pour acheminer les vaches et le petit taureau de l’exploitation en lieu sûr.

En réalité, l’opération la plus délicate consistait à faire sortir deux vaches qui se retrouvaient en quelque sorte prisonnières dans une pièce qui comportait une fosse de 16 m3. Il a fallu faire intervenir une entreprise spécialisée afin de combler la fosse par le biais d’une passerelle composée de galettes de ballots de paille et de panneaux avant de pouvoir faire sortir les animaux.

"Les deux vaches, qui ont environ 24 mois, étaient un peu craintives à l’idée de sortir car justement, elles n’avaient sans doute jamais mis le nez dehors", confie Jean-Marc Montegnies, président d’Animaux en péril. "On est ici dans une vieille exploitation. Même le tracteur ne fonctionnait plus et nous avons dû utiliser un booster de batterie pour le bouger avant d’intervenir. L’objectif était de mettre les animaux à l’abri. Leur statut sanitaire paraissait malgré tout relativement correct."

L’agriculteur et sa maman n’entretenaient visiblement pas beaucoup de contacts avec le voisinage. A noter que le chat de la ferme a été recueilli par Animaux en péril.