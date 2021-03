Grégory Dinoir du café de Paris à Tournai : "L’Horeca wallon va vraiment galérer pour se remettre à niveau" Tournai-Ath-Mouscron Océane Trombetta © TROMBETTA

Douze mois après sa première fermeture, l’Horeca vit toujours dans la crainte.



Un an après l’annonce de la première fermeture du secteur de l’horeca, ceux-ci ne peuvent actuellement toujours pas exercer dans les règles de l’art. Une situation qui est de plus en plus intenable et une ouverture annoncée pour le premier mai qui est très attendue.



Au Café De Paris à Tournai, Gregory Dinoir se souvient de la première fermeture de son restaurant comme si c’était hier. “J’étais très surpris, et j’ai tout de suite regardé ce qu’il se passait dans les autres pays comme l’Italie et la Chine qui autorisaient encore les livraisons et à l'emporter. Donc, directement, le jeudi soir, j’ai fait une vidéo pour mes clients afin de les prévenir que dès le lendemain, ils pouvaient continuer à venir chercher à emporter, qu’on ne fermait pas totalement l’établissement. On n’avait pas les moyens de fermer. Financièrement, ce n’était pas possible”, déclare le restaurateur.