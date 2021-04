Grégory Dinoir, gérant du Café de Paris à Tournai : "Mener une nouvelle bataille pour ouvrir une semaine plus tôt n’a pas d’intérêt" Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DELFOSSE

Comme d’autres professionnels du secteur, le restaurateur a évidemment hâte de retrouver ses clients.



D’ici quelques semaines, l’Horeca va enfin pouvoir retrouver ses clients après d’interminables mois de fermeture. Le 8 mai, les établissements disposant de terrasse pourront effectivement enfin reprendre le travail. Néanmoins, si cette perspective de reprise est enfin datée, certains professionnels du secteur maintiennent leur volonté d’ouvrir une semaine plus tôt, soit le 1er mai.



Grégory Dinoir, gérant du Café de Paris, n’en fait pas partie. "Il est vrai qu’avant le dernier Comité de concertation, j’étais le premier à dire que j’allais ouvrir le 1er mai, nous explique-t-il. C’était en quelque sorte une façon de mettre un petit coup de pression mais je l’aurais vraiment fait si nous n’avions pas été fixés sur une date. Je n’aurais pas incité les gens à venir mais j’aurais ouvert ma terrasse symboliquement. Certains auraient dit que c’était un nouveau coup médiatique de ma part mais cela aurait été nécessaire pour se faire entendre."



Pour notre interlocuteur, cette ouverture au 8 mai est tout de même une petite victoire. "Surtout quand on sait que certains au gouvernement voulaient encore attendre quelques semaines..." Mener une nouvelle bataille maintenant ne servirait à rien. "Je suis le premier à vouloir rouvrir le plus rapidement possible mais faire des actions pour gagner une semaine, cela n’en vaut pas la peine. C’était en début d’année qu’il fallait le faire ! En janvier, en février, en mars à la rigueur mais plus maintenant alors que nous avons une première perspective de réouverture. Je n’en vois pas l’intérêt, que change une semaine sur sept mois de fermeture ?"



Grégory Dinoir ne baisse cependant pas les bras. Il est d’ailleurs prêt à se remobiliser à l’occasion des prochains CodeCo. "Maintenant, il faut continuer à avancer. Nous devons être fixés sur une date de réouverture pour l’intérieur car il faut penser aux commerçants qui n’ont pas de terrasse. Même si on nous annonce le 15 juin par exemple ! Nous râlerons car cela ne sera pas encore pour tout de suite mais, au moins, nous serons fixés !"