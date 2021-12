Un préavis de grève a été déposé pour ces lundi 6 et mardi 7 décembre auprès de la Ville de Tournai. Si la plupart des services seront assurés, quelques perturbations sont annoncées.

Sur le site du Pont de Maire (rue de la Borgnette), les services techniques seront perturbés durant les deux jours et le magasin, où se rend la population pour la commande de panneaux de signalisation dans le cadre d’un déménagement par exemple, sera fermé. Par contre, la collecte des sacs-poubelles sera assurée lundi et mardi, selon la tournée habituelle.

Sur le site de l’Hôtel de Ville, les Affaires administrations et sociales (cartes d’identité, permis de conduire, changements d’adresse…) resteront accessibles. Le service Patrimoine et Occupation du domaine public ne sera pas accessible ce lundi, mais sera bien ouvert mardi aux heures habituelles (de 9h à 12h). Les districts seront ouverts aux heures habituelles.

En ce qui concerne les piscines communales, la piscine de l’Orient sera inaccessible ce lundi 6. Il faudra donc se rendre à la piscine de Kain (9h-12h30 et 13h30-16h). Pour mardi 7, ce sera la situation inverse. Kain sera fermée et l’Orient ouvrira ses portes de 7h à 19h.

Pour le Clos des Poussins (crèche communale), les services des bébés, moyens et grands Cabrioles ainsi que les moyens Papouilles seront fermés ce lundi. Resteront ouverts, les services des bébés et grands Papouilles. Pour le mardi 7 décembre, seuls les services des bébés et des grands Cabrioles seront fermés.