Selon nos confrères de Sudinfo, deux fillettes âgées de 10 et 12 ans seraient restées coincées dans l'incendie. L'habitation abrite une famille de cinq enfants et deux adultes.

Le feu aurait démarré aux alentours de 8 heures du matin, à l'étage de l'habitation. Les services de secours de la zone, d’Armentières et du Heuvelland sont intervenus pour éteindre l’incendie, dont on ignore pour le moment la cause. Malheureusement, les pompiers n’ont pu que constater le décès de deux fillettes de 10 à 12 ans qui dormaient au grenier. Les parents et un ado de 16 ans ont pu sortir en vie du brasier; ce dernier a dû être hospitalisé.

© EdA

Le Parquet se rend sur place pour les premières constatations. Le médecin légiste était également attendu sur place où l’heure était à la consternation.