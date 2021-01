Hacquegnies: la Fourmi Toquée met les plats dans sa "box" Tournai-Ath-Mouscron M.P. L'établissement connu essentiellement pour son service traiteur a mis en place La Fourmi Box. Un distributeur automatique qui offre de nombreux plats de qualité © M.P.

La Fourmi Toquée fait preuve d'ingéniosité et propose à la population un service de proximité ouvert 24 heures/24 et 7 jours/7 depuis ce mercredi à Hacquegnies. La Fourmi Box est donc un distributeur automatique de repas, de potages, de boissons et de desserts. Tous ces produits sont de qualité car, ils sont soit, faits maison soit, provenant de producteurs locaux ou issus du marché.



"C'est une idée qui me trotte depuis avant le premier confinement. De plus, j'ai eu beaucoup de demandes de la part de la clientèle et, je me suis donc décidé vers le mois de septembre. Sans pandémie, j'aurai quand même mis cela en place", déclare Sébastien Lagneaux, le gérant de la Fourmi Toquée.



Pour le moment, une vingtaine de plats peuvent être proposés grâce au distributeur. Ce chiffre risque d'augmenter très prochainement si la Fourmi Box rencontre un très beau succès auprès de la population. Afin de proposer des produits diversifiés et frais, le gérant se doit d'être déterminé et préparé.



"Notre menu changera tous les trois jours. Il sera disponible sur notre page Facebook et à proximité du distributeur automatique. Il sera réapprovisionné très régulièrement".



Un distributeur pour se faciliter la vie



Malgré que ce type d'investissement ne favorise pas le lien social, le gérant de la Fourmi Toquée ne pense pas que celui-ci l'éloigne de sa clientèle.



"Le contact, nous l'avons toujours avec notre service traiteur et je pense que la Fourmi Box est une bonne chose. Certaines personnes ne veulent pas cuisiner en rentrant de leur travail. Elles peuvent alors prendre leurs plats ici", précise Sébastien.



Il est évident que nous voyons de plus en plus ce type de distributeur dans nos régions. Ils sont généralement proposés par les commerces locaux et contiennent des marchandises de choix. Bien que ce moyen de facilité soit utile et pratique pour beaucoup de familles, il ne prendra pas la place de nos commerces dans le futur.



"Dire que c'est l'avenir, non, je ne pense pas. Mais, c'est un plus", déclare le responsable.



Si vous souhaitez découvrir et profiter de la Fourmi Box, elle est désormais disponible à la Fourmi Toquée pour le plus grand plaisir des gourmands.