L'année 2022 est, sans aucun doute, marquée par l'inflation. C'est notamment le cas du café, qui l'année dernière avait déjà vu son prix doubler et cette tendance est loin de s'interrompre. Et pour cause, les mauvaises conditions météorologiques ont eu un impact considérable sur les récoltes mais aussi la hausse du coût des transports à la suite de la crise sanitaire. Les Belges qui consomment environ, 7kg de café par an, ne semblent toutefois pas s'en passer malgré la hausse des prix.

Au sein des cafetiers et autres brasseries de la Cité des Cinq Clochers, les professionnels du secteur ont aussi dû s'adapter. C'est notamment le cas d'Emilie Lepers, gérante du café de Flore, situé sur la Grand-Place de Tournai. "En tant que cafetier, la situation actuelle nous fait peur car tous les prix explosent. En ce qui me concerne, j'ai été obligé d'augmenter le café de 10 centimes. La bière n'est également pas la mieux lotie. Fort heureusement, je n'ai pas vu de mauvaises réactions de la part des clients", indique Emilie. "La plupart le prennent bien et s'attendaient à cette augmentation des prix. Par ailleurs, je ne pense pas que l'augmentation du café dans la majorité des établissements va freiner les clients. Bien au contraire, je constate que ces derniers sont toujours présents et ne comptent pas changer leurs habitudes de si tôt.

Même si la Grand-Place de Tournai semble bien calme ces derniers temps, la responsable du café de Flore reste positive. "Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir retrouver des horaires normaux. En ce mois de février, il est presque normal de constater une période assez creuse. En général, vers le mois de mars, les choses commencent peu à peu à évoluer. Malheureusement, même si nous arrivons au bout du tunnel concernant le coronavirus, je crains que l'inflation va causer beaucoup de dégâts".

Pas d'augmentation chez tous les commerces

Etablissement spécialisé pour vendre des cafés d'exceptions, Henry's Coffee est aujourd'hui loin de vouloir adapter ses prix contrairement à certains collègues. "Par rapport à certains établissements, nous vendons des cafés de spécialités et non industriels. Auparavant les cafés de spécialités représentaient simplement 7% du secteur. A l'heure actuelle, nous sommes passés à 12%. Tout simplement, car les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de produits de qualité", indique Henry Delcroix, responsable du commerce. "Malgré la hausse du prix du café, nous ne comptons pas le doubler ou le tripler chez nous. En effet, nos produits n'ont rien à voir avec les cafés qu'on peut boire à tous les coins de rue.Toutefois, si le prix de l'énergie ou encore de l'eau continue d'augmenter, nous allons forcément arriver à un point de rupture où nous devrons s'adpater comme tous les autres commerces", conclut le responsable de Henry's Coffee.