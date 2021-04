Havinnes: des bijoux qui dynamisent les tenues ! Tournai-Ath-Mouscron M.P. © M.P.

Avec ses doigts de fée, Aline crée des bougies artisanales aux allures vintage. Grande amatrice de bijoux, elle confectionne aussi des boucles d'oreilles qui apporteront sans aucun doute, une touche de peps à nos tenues.



Professeur de langues, Aline Delbecke a souhaité travailler de ses mains durant son temps libre et a lancé sa petite entreprise baptisée, Les petites choses de, située dans l'entité d'Havinnes.



Il y a deux ans, elle a donc commencé à réaliser des bougies naturelles à base de cires végétales et colorées par des petites fleurs séchées. Mais, ce sont surtout leurs contenants qui rendent les réalisations d'Aline uniques et originales.