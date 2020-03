La plateforme collaborative d’entraide Hello Ugo devait initialement être lancée en juin prochain. Cependant, face à la crise sanitaire que l’on traverse actuellement, ses créateurs ont décidé de la rendre disponible depuis quelques jours.

"L’idée de la plateforme Hello Ugo est de pouvoir rendre service aux autres, que cela passe par la promenade du chien, par le nettoyage de la maison et bien d’autres choses, expliquent ses créateurs. Vu les mesures de confinement pour limiter la propagation du Covid-19, nous avons décidé de la lancer plus tôt pour permettre la livraison des courses."

Grâce à cette plateforme, les personnes peuvent donc se faire livrer les courses commandées via le drive habituel comme cela est permis pour le moment avec le Collect&Go de Colruyt.

"Il suffit ensuite de se rendre sur notre plateforme web ugoapp.be pour y introduire la demande de livraison et payer la commande. Un Ugo ira alors chercher et payer la commande, il sera remboursé dès que la commande est livrée." Détail important, la livraison s’effectue sans contact. "Le Ugo dépose la commande devant le domicile du client et attend bien que ce dernier ait récupéré ses articles."

Accessible à tous

Hormis les frais de transaction, ce service est actuellement entièrement gratuit. "Normalement, le livreur Ugo reçoit 5 € mais, vu la situation actuelle, nous insistons sur l’entraide et nous voulons que ce service soit accessible à tous."

Pour qu’Hello Ugo fonctionne, les concepteurs recherchent évidemment un maximum d’Ugo qui pourront livrer les différentes commandes. Là encore, il suffit de se rendre sur la plateforme pour s’y inscrire.

"L’appel est également valable pour les commerçants. Nous travaillons pour le moment avec le Collect&Go de Colruyt mais nous souhaitons nous ouvrir aux autres grandes surfaces mais aussi avec les plus petits commerçants qui peuvent prendre contact avec nous."

Les créateurs de Hello Ugo insistent en tout cas sur le fait que l’initiative n’a pas été lancée en avance pour être mise en avant.

"Cela nous tenait à cœur de pouvoir apporter notre contribution à la crise actuelle. L’heure est grave et il faut véritablement limiter ses déplacements. Aller faire ses courses représente tout de même un risque. Le terme est peut-être fort mais grâce aux livraisons, des vies seront sans doute épargnées. Pour le bien de tous, il est donc plus que jamais important de respecter les mesures de confinement imposées depuis quelques jours."

Mickaël Delfosse