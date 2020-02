Après l’annonce de la venue de Claudio Capéo, les organisateurs du festival Les Gens d’Ere ont encore une fois frappé fort. En effet, le célèbre DJ belge Henri PFR viendra y mixer ses plus grands hits le vendredi 24 juillet.

Sollicité aux quatre coins du monde, Henri PFR sera présent à Ere pour l’édition 2020 du festival avec sa spontanéité et sa gentillesse naturelles et ses sets électro imparables. L’artiste a déjà mixé au sein des plus grands festivals de la planète, dont l’inégalable Tomorrowland. Tout le monde a déjà entendu au moins un de ses morceaux. Il a notamment signé "Wake Up" avec Broken Back, l’hymne du dernier Viva for Life.

Le festival Les Gens d’Ere se tiendra du 24 au 26 juillet. Les places sont d’ores et déjà disponibles via le site internet du festival lesgensdere.be/billetterie. Ne tardez pas à réserver vos places, vous risqueriez d’être déçus !

Pour rappel, l’affiche est déjà bien garnie. Henri PFR vient donc s’ajouter à une line-up où l’on retrouve donc Claudio Capéo, Zazie, Loïc Nottet, les BB Brunes, Mr Cover, Coverqueen, Sttellla, Neg’Marrons et bien d’autres.

M. Del.