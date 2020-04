Hertain: des travaux au carrefour du Faisan © DR Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Ces travaux vont évidemment entraîner des modifications de circulation. Dès ce lundi 27 avril, et ce jusqu'au vendredi 5 juin, des travaux vont être réalisés au carrefour du Faisan à Hertain, dans l'entité de Tournai.



Durant cette période, la zone de police du Tournaisis indique que la circulation au niveau de ce carrefour se fera au moyen de feux de circulation sur une partie de la voie publique située hors chaussée.



Les usagers venant de Blandain ne pourront par contre plus atteindre ce carrefour. Les véhicules de moins de 3,5 tonnes, les convois agricoles et le service des TEC pourront emprunter la déviation via la rue du Moulin de Calonne.



De leur côté, les véhicules de plus de 3,5 tonnes devront emprunter la déviation via la chaussée de la Blanche.