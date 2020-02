Tournai-Ath-Mouscron Hertain: le monument mis en valeur M. Del.

Le travail a été parfaitement pris en charge par les ouvriers communaux.



Les ouvriers communaux de Tournai ont dernièrement procédé à la mise en valeur du monument d'Hertain.



"Le service des espaces verts a retiré le gravier qui se trouvait autour et a semé un gazon afin que la Ville respecte ses engagements en termes de non-utilisation de produits zéro phyto, explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Des plantes vivaces et des arbustes ont été plantés pour pouvoir avoir des fleurs au printemps et en été. Par ailleurs, dès l’automne prochain, des bulbeuses seront plantées"



Le service voirie va de son côté, dans les prochaines semaines, installer quelques pavés devant le monument pour faciliter le recueillement des citoyens.



"Il s’agit là d’une très belle réalisation. En tant que bourgmestre, je mets un point d’honneur à la mise en valeur de nos monuments dans les villages. Ca se fait petit à petit. Je souhaite que les Tournaisiens puissent bénéficier d' un cadre de vie aux villages qui soit propre, végétalisé et convivial. C’est ma volonté", conclut le bourgmestre.