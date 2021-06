Benjamin et ses associés sont partis d'un constat de plus en plus ancré dans notre société. Effectivement, les chiens ont notamment pris une place importante au sein de notre foyer. Ils sont chouchoutés et considérés comme de véritables enfants par leur maître.



Pour ce vétérinaire, les amoureux des chiens font le nécessaire pour apporter l'alimentation la plus appropriée à leurs fidèles compagnons. Toutefois, certaines personnes peuvent parfois mal s'y prendre.



"Il y a généralement deux manières de nourrir son animal. La première est bien entendu les croquettes et la deuxième représente les rations ménagères comprenant un féculent, une protéine et des légumes. Cependant, cette nourriture qui semble idéale est, la plupart du temps mal faite. Les chiens ont des besoins nutritifs et ces aliments ne contiennent pas tout le nécessaire pour que l'animal soit rassasié", déclare Benjamin Dufour.