A première vue, l’histoire pourrait prêter à sourire. Une petite déclaration d’amour à la vue de tout le monde ne fait pas de mal. Sauf que ce message a été inscrit sur l’emblématique Pierre Brunehaut située à Hollain et qui fait la fierté de la commune frontalière. L’échevin Benjamin Robette, qui remplace le bourgmestre Pierre Wacquier, a décidé d’agir. Il nous relate les événements des derniers jours.

"J’ai vu sur Facebook vendredi dernier à 18 heures que la pierre avait été taguée. Je me suis rendu sur place directement pour vérifier l’information et constater les faits. J’ai ensuite prévenu le commissaire et j’ai rempli le formulaire en ligne sur le site de l’intercommunale Ipalle pour faire enlever les graffitis, indique-t-il. Lundi matin, j’ai envoyé les photos et la superficie du dommage à Ipalle et mardi, je suis allé déposer plainte à la police. Ce jeudi, les services d’Ipalle sont intervenus pour nettoyer la pierre. Tout s’est bien passé."

Près de 300 €

La note s’élève d’après les estimations d’Ipalle à environ 300 €. "La facture sera payée par la commune dans un premier temps, assure Benjamin Robette. Si la personne est retrouvée, on lui enverra bien entendu la facture d’Ipalle ainsi qu’une amende administrative." Bref, une ardoise salée. Espérons toutefois que si cette histoire d’amour a déjà commencé, elle ne finisse pas mal et que cette personne amoureuse continue à s’exprimer…mais pas sur des monuments historiques.