Fin mars, Frédéric Hallez, Clémentine Vandenbroucke et David Werquin annonçaient en conférence de presse la création d’un nouveau mouvement politique sur Comines-Warneton. Rendez-vous était pris pour une rencontre ouverte à tous le vendredi 9 avril afin de connaître, le nom, le logo et les objectifs de ce parti.

Ce vendredi soir, ce sont près d’une centaine de personnes qui se sont retrouvées pour cette rencontre. David Werquin a introduit la soirée en parlant du constat et du contexte lié à la création de ce mouvement politique. "Les élections 2018 ont bouleversé le paysage politique cominois avec le renversement d’une majorité absolue Action et la mise en place d’une tripartite composée de libéraux, d’écologistes et de MCI. Aujourd’hui, les gros dossiers de discorde (RN 58 et Clarebout) ne sont pas aboutis. Du côté de l’opposition, Action n’a jamais pris ses marques dans son rôle Tout ceci conduit à des conseils communaux où la politique dans le sens noble ne trouve plus sa place."