Les intercommunales Ideta et Ipalle ainsi que Luminus ont annoncé la création d’Eol’Wapi, une filiale destinée au développement, à la construction et à l’exploitation de projets d’énergies renouvelables en Wallonie picarde. Avec 31 éoliennes, Eol’Wapi alimentera près de 50.000 familles en Wapi. Lors de la COP 26, il a été démontré que l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables est une priorité pour lutter contre le réchauffement climatique.

Localement, les citoyens, entreprises et acteurs du territoire ont un rôle à jouer dans la transition énergétique vers un modèle plus durable. Depuis plusieurs années, Ipalle, Ideta et Luminus travaillent ensemble pour développer des énergies renouvelables en Wapi. Les partenaires ont décidé de franchir un pas de plus et de consolider leurs actifs éoliens au sein de Eol’Wapi, une filiale commune.

À terme, l’objectif est d’atteindre un actionnariat réparti à 51 % pour Luminus et à 49 % pour Ipalle et Ideta. La création d’Eol’Wapi permettra de renforcer l’ancrage local et l’implication citoyenne, concrétisée par les parts publiques détenues par Ipalle et Ideta.

Eol’Wapi a vu le jour le 1er septembre 2021. La consolidation des actifs a été programmée en deux phases. Prévue en 2021, la phase n°1 porte sur l’activité de 17 éoliennes (4 au parc de Moulins St-Roch, l2 au parc d’activités économiques Polaris, 9 à Tourpes et Thumaide et 2 à Estaimpuis).

En 2023, la phase n°2 concernera 14 éoliennes d’e-NosVents, une filiale de Luminus et Ideta créée en 2016 avec pour objectif de développer des projets d’énergie renouvelable en Wapi. À l’issue de ces deux étapes, Eol’Wapi comptera au minima 31 éoliennes (76 MW) produisant de l’électricité verte renouvelable pour près de 50.000 familles en Wapi.

"Ce partenariat est en parfaite adéquation avec la stratégie de Luminus visant à construire un avenir énergétique neutre en CO2 via ses investissements dans les énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique", indique Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus. Avec son parc de 249 éoliennes, d’une capacité de 640 MW, Luminus peut alimenter en électricité verte plus de 344.000 familles belges.

Pour sa part, outre l’exploitation de champs éoliens, Ipalle produit de l’électricité via la valorisation énergétique des déchets à Thumaide, la biométhanisation des boues de station d’épuration des eaux usées, l’unité de cogénération à Mouscron et ses parcs photovoltaïques sur divers sites.

En 2020, Ipalle a produit 165.418 MWh d’énergie renouvelable, soit 2,4 fois plus qu’elle n’en consomme. "Toutes les actions pour lutter contre le réchauffement climatique ne réussiront que si elles sont collectives. C’est pourquoi, Ideta développe des projets de production d’énergie renouvelable en Wapi, en partenariat avec tous les acteurs du secteur, privés ou publics", conclut Olivier Bontems, directeur chez Ideta.