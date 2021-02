Il a continué à raconter des malheurs à la victime qui a eu compassion. Elle a alors invité le jeune homme à entrer chez elle et l'a installé dans la cuisine afin de lui donner de la nourriture.



Ils ont ensuite discuté et le suspect lui a expliqué faire des petits travaux chez les gens pour gagner de l'argent pour se nourrir. La victime lui a alors proposé de nettoyer sa devanture de quelques mauvaises herbes. Si l'individu a accepté, il a dans un premier temps prétexté avoir froid aux mains.



La victime a alors quitté la pièce afin d'aller lui chercher des gants. Pendant ce temps, le suspect s'est emparé du portefeuille de l'habitante qui était présent dans son sac à main ouvert sur une chaise de la cuisine.



L'auteur est ensuite sorti pour effectuer le travail demandé. Évidemment, une fois que la victime s'est affairée ailleurs, le jeune homme en a profité pour quitter les lieux avec la nourriture, les gants et le portefeuille de la victime...

Il y a quelques jours, un jeune homme a tout bonnement abusé de la confiance d'une personne âgée de 74 ans. Il s'est en effet présenté à son domicile, situé au sein de la rue des Écoles à Kain, dans l'entité de Tournai, afin de lui expliquer qu'il n'a plus mangé depuis trois jours.