Un père de famille est accusé d’avoir sciemment téléchargé une vidéo pédopornographique sur son ordinateur, le 20 avril 2018. Le tribunal lui reproche également d’avoir filmé son épouse et l’une de ses filles à leur insu, alors que celles-ci allaient prendre leur douche.

Les autorités belges se sont intéressées au prévenu suite à une demande des autorités de Moscou qui menaient une enquête relative à un réseau pédophile. L’homme d’une quarantaine d’années conteste formellement la première prévention : "Je voulais télécharger des films pour mes enfants à l’occasion de leur communion et ce fichier était attaché", a-t-il indiqué à la barre, jeudi matin. "Je ne l’ai pas ouvert." Pour ses téléchargements, l’homme explique utiliser une plateforme d’échange et de partage de fichiers, de type "Peer to peer".