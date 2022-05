Durant son audition auprès des services de police, la compagne du prévenu a indiqué "qu'elle avait tenté de retenir Baptiste car il voyait rouge". Victime de lésions au niveau de la tête et souffrant toujours de céphalées, le conseil de la partie civile a sollicité un dommage moral de 500 euros.





"Il a perdu son sang-froid"





Pour le représentant du ministère public, les faits sont clairement établis. Même si le prévenu n'était pas présent à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour s'expliquer des faits, il les a totalement reconnus pendant son audition et a confié "avoir perdu son sang-froid". Une peine d'un an de prison a tout de même été requise. Le jugement sera prononcé le 21 juin prochain.

Lors d'une soirée bien arrosée se déroulant le 29 novembre 2021 à Tournai, Jason et quelques amis avaient vraisemblablement exagéré sur le volume de la musique. Vers 3h du matin, Baptiste et sa compagne, les voisins, se sont présentés au domicile des fêtards en demandant de faire moins de bruit. Rapidement, le ton est monté entre les protagonistes. Baptiste a effectivement pris une chaise en bois et l'a jetée en direction de Jason. Des coups violemment ont également été donnés.