Avec plus de 600 abonnés sur sa chaîne, Nicolas de la chaîne Omniwal n'est certainement pas la personne la plus connue de YouTube. Cependant, sa dernière vidéo postée il y a deux jours fera plus que certainement parler de lui au sein de la cité des Cinq Clochers.En effet, on peut le voir escalader la grue installée dans le cadre des travaux du Pont des Trous à Tournai. Une fois au sommet de la grue, il s'est alors lancé dans le vide pour un saut sur corde, aussi appelé saut pendulaire,. Évidemment, la police attendait le jeune homme à sa descente.Ce n'était pas un coup d'essai pour le jeune homme qui a déjà posté d'autres vidéos où l'on peut le voir escalader un viaduc de 120 mètres à mains nues ou encore descendre en rappel depuis le haut du centre commercial Euralille.Il semble évident de rappeler qu'il est interdit de tenter de reproduire cette action aussi dangereuse qu'interdite par la loi.