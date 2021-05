Il roulait à 125 km/h dans le centre de Tournai pour semer la police ! Tournai-Ath-Mouscron M.P. Le jeune homme voulait échapper à la police au niveau de la rue Royale à Tournai... © M.P.

Récemment, Jordy se trouvait devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai après avoir formé opposition à un jugement qui le condamnait à 18 mois d'emprisonnement. En septembre 2020, le prévenu a commis une entrave méchante à la circulation. Il roulait à plus de 100 km/h en plein centre de Tournai, au niveau de la rue Royale pour semer les services de police.



"Ce jour-là, je revenais d'une fête d'anniversaire et j'avais bu. Je tiens à préciser que je bois de l'alcool de manière occasionnelle. J'ai effectivement pris la fuite pour éviter de me faire contrôler par la police. Une fois que j'ai été arrêté, ils m'ont mis à terre et ont tenté de me menotter. J'ai alors résisté" déclare Jordy devant la juge Laus.



"Il n'y a pas de contestation pour les premiers faits. Mon client a sûrement été pris de panique et influencé par les autres passagers du véhicule. En ce qui concerne les faits de rébellion à l'égard des policiers, Jordy a simplement résisté sans violences ni menaces. Il conteste donc cette deuxième prévention. Je sollicite à titre principal, une peine de travail et à titre subsidiaire un sursis", précise l'avocat du prévenu.



Le représentant du ministère public requiert une peine de travail.



Le jugement sera prononcé le 17 juin.