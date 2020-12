Il tente de se suicider en voiture alors que sa jeune fille était passagère Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le conducteur a délibérément foncé vers une façade. Heureusement, sa fille s'en est tirée avec de faibles séquelles. © DELFOSSE

Ce jeudi matin, un homme aurait dû se présenter à la barre du tribunal correctionnel de Tournai suite à des faits de coups et blessures qui auraient pu avoir une fin bien plus tragique.



En effet, Jérôme (prénom d'emprunt) n'avait alors pas encore accepté la séparation qu'il était en train de vivre. Une situation qu'il vit d'ailleurs très mal. Après une tentative heureusement infructueuse de mettre fin à ses jours lors de la dernière fête de Noël, il a de nouveau tenté l'opération le 20 janvier dernier.



Alors qu'il était au volant de son véhicule, il a délibérément causé un accident afin d'y rester. Une idée évidemment complètement insensée mais qui l'était encore plus au regard de la présence de sa jeune fille à l'intérieur du véhicule ! Le conducteur a alors violemment projeté sa voiture contre une façade. Fort heureusement, et par miracle, sa fille s'en est tirée avec de faibles séquelles. Son père s'en est également tiré. L'issue aurait pu être dramatique.



Comme l'expliquait le procureur du roi, de tentative de meurtre, le prévenu était finalement poursuivi pour coups et blessures. Un fait bien volontaire. "L'expert judiciaire a affirmé que l'accident est survenu suite à un coup de volant alors que les roues arrières avaient été bloquées. Avec cette conduite dangereuse, il a fait courir un risque fou à sa fille."



Face à ce comportement complètement irréfléchi et à l'absence du prévenu, une peine de deux ans d'emprisonnement a été requise. Le jugement sera prononcé le 7 janvier prochain.