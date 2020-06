C’est une grande première qui aura lieu au début de la semaine prochaine dans la cité des Géants. Un jeune DJ originaire d’Ormeignies (Ath) mixera durant une heure au sommet de la tour Burbant, le plus ancien vestige de la capitale du Pays Vert datant du XIIe siècle.

En fonction de la météo, Sacha Malice, 20 ans, retransmettra son DJ set lundi ou mardi (20 h) sur sa page en Facebook live depuis le sommet de ce donjon militaire.

"Au départ, j’avais imaginé mixer tout en haut de l’église Saint-Julien, dont la tour constitue le point culminant de la ville, mais pour des raisons de sécurité, j’ai finalement dû renoncer. Outre le fait qu’il n’aurait pas été évident d’acheminer le matériel sur la plateforme de l’édifice religieux, ma présence risquait de déranger les faucons qui ont élu domicile dans le clocher", confie Sacha Malice.

La culture toujours là

Mixer de la musique sur la tour Burbant n’en demeurera pas moins un aussi beau et grand défi pour cet étudiant qui, dès la rentrée prochaine, entreprendra à Bruxelles un bachelier en gestion d’entreprise.

"L’idée est d’amener la musique chez les gens et de mettre en valeur un monument emblématique en cette période où les gros rassemblements sont interdits. Malgré l’annulation de nombreux évènements, je veux montrer que la culture n’est pas morte et qu’il y a toujours de la vie dans cette ville."

Sacha Malice a reçu le feu vert du bourgmestre qui s’est montré très réceptif à ce projet original et inédit.

Fan de Charlotte De Witte et d’Amélie Lens ou encore de David Guetta et de Martin Garrix - autant de stars de la techno et de l’électro - notre jeune DJ rêve de pouvoir un jour en faire comme eux un métier à part entière.

"Je m’intéresse à la musique depuis que je suis tout petit. J’ai appris à mixer tout seul en prenant exemple sur les grands", poursuit Sacha, qui a déjà presté dans plusieurs festivals (Obigies, Popuelles) et clubs de la région tels que le Pulse Café (Tournai), le défunt H2O ou encore lors de soirées au Lotto Mons Expo.

B.D.