"Je ne conteste pas les faits, c'était pour me faire de l'argent facile. En ce qui concerne les gains, quand je me suis fait arrêter, je gagnais environ 600 euros par week-end", précise le prévenu.



Lors de son audition, Wilfried a précisé qu'il effectuait son commerce avec une connaissance. Dès lors, ils se partageaient la moitié des gains. Le prévenu possède un antécédent de police en France. Le représentant du ministère public requiert donc une suspension simple du prononcé.



"Mon client reconnaît avoir détenu 1,47 gramme de cannabis. Nous sommes face à un usage personnel. Il est allé vendre à deux reprises, et donc durant deux week-ends sur le parking de la boîte de nuit le Cap'tain. Il a bien compris que cela pouvait avoir de lourdes conséquences. A cette époque, Wilfried avait des problèmes financiers, c'est pour cette raison qu'il a commencé à vendre des stupéfiants. Je sollicite donc à titre principal une suspension simple du prononcé et à titre subsidiaire, une suspension probatoire", déclare l'avocat du prévenu.



Le jugement sera prononcé le 24 juin.

Wilfried, seulement âgé de 26 ans, devait récemment s'expliquer devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour des faits de stupéfiants. On lui reproche notamment d'avoir importé et vendu de l'extasie en janvier 2019. C'est sur le parking de la boîte de nuit, le Cap'tain, située dans l'entité de Rumes que Wilfried effectuait ses ventes. Toutefois, les services de police ont rapidement repéré son petit manège. Ces derniers l'ont très vite interpellé et ont découvert dans son véhicule des stupéfiants ainsi que des armes.